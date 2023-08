Un iesean si-a santajat iubita, determinand-o sa se prostitueze in folosul sau si al unui prieten. Dupa ce a incercat in van sa reziste presiunilor, fata a cedat. Dupa o saptamana insa, a reusit sa fuga, refugiindu-se la mama sa, in Italia. Nici aici insa, nu a scapat de cei doi. Pentru magistratii Judecatoriei, cei care au transformat viata unei fetei merita o pedeapsa cu suspendare, dat fiind ca sunt la prima abatere si si-au recunoscut faptele.A.M.I. l-a cunoscut pe Cosmin Bodnari in ... citeste toata stirea