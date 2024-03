O treaba de doua zile, amanata un an. Judecatorii nu si-au facut treaba decat dati in judecata. Proces de 15 ani pentru un teren in Copou

In justitia ieseana, s-a ajuns ca judecatorii sa fie dati in judecata pentru a fi determinati sa-si faca treaba. Magistratii Tribunalului au avut nevoie de mai bine de un an pentru a redacta o hotarare de cateva pagini. In cele din urma, impricinatii au apelat la justitie, acuzand tergiversarea redactarii. Ce nu se rezolvase intr-un an, s-a rezolvat in doua zile.In septembrie 2021, Tribunalul iesean a fost investit cu solutionarea unei plangeri impotriva unei decizii a Comisiei Nationale ... citește toată știrea