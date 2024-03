O ucraineanca din Lugansk face ravagii la Iasi. S-a aliat cu un transnistrean si a comis mai multe "operatiuni speciale" foarte ingenioase

Nu toti ucrainenii ajunsi in Iasi au fugit din calea razboiului. Doi soti au gasit in "refugiu" ocazia de a jefui. Metoda, deosebit de elaborata si ingenioasa, a putut fi aplicata de doar trei ori inainte ca politistii sa le dea de urme.Originara din Lugansk, Hanna era casatorita cu Artur Cheban, un moldo-ucrainean domiciliat in Slobozia, unul dintre raioanele Transnistriei. Desi cei din zona au vazut razboiul doar la televizor, sotii Cheban s-au amestecat printre refugiatii ucraineni, ... citește toată știrea