O ucraineanca va raspunde in fata legii romane. Femeia a fost arestata pentru comiterea mai multor furturi din buzunare, in magazinele Iasului.Sabryna Matviienko este acuzata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatorie de 9 infractiuni de furt, fapte comise dupa acelasi calapod. In dimineata zilei de 14 iunie, aflata intr-un magazin din Alexandru cel Bun, ea ar fi furat din geanta unei iesence portofelul in care aceasta avea 1.000 de lei. Cateva zile mai tarziu, tot dimineata, in ... citeste toata stirea