O veste excelenta pentru pacientii care sufera de un handicap fizic iremediabil sau de o boala cronica degenerativa. Nu vor mai trebui sa treaca prin umilinta de a merge an de la an la o comisie a Ministerului Sanatatii ca sa dovedeasca faptul ca sufera de handicapul respectiv.Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care obliga statul sa emita un certificat permanent pentru aceste persoane, care nu vor mai fi nevoie sa mearga an de an la o comisie de specialitate pentru evaluare. ... citeste toata stirea