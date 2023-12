Este o certitudine: pensionarii vor primi mai multi bani de anul viitor, dupa ce Legea pensiilor publice a fost promulgata zilele trecute de presedintele tarii, nu inainte ca acest jalon asumat de Romania prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) sa genereze tensiuni in coalitia de guvernare, in conditiile in care nu se stie de unde vor fi sustinute aceste majorari de pensii, cheltuielile urmand sa creasca cu aproximativ 30 mld. lei anul viitor.Conform legii, de la 1 ianuarie ... citeste toata stirea