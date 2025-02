Obezitatea infantila: Boala dulce a copilariei moderne

Intr-un parc de joaca, unde ar trebui sa rasune rasete si sa se alerge fara oprire, bancile sunt ocupate de copii cu ochii in ecrane si mainile in pungi de chipsuri. Unii dintre ei respira greu dupa doar cateva minute de activitate, iar altii evita orice miscare, preferand dulciurile in locul mingii. Obezitatea infantila, candva o raritate, a devenit o realitate alarmanta a zilelor noastre, cu efecte care se intind mult dincolo de copilarie.O generatie crescuta in zahar si sedentarism"Cand ... citește toată știrea