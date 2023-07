* iesenii nu au renuntat la cantitate, in schimb, cumpara alimente mai ieftine, chiar daca au indoieli asupra calitatii acestoraIn ultimii ani, obiceiurile alimentare ale iesenilorau fost intr-o continua schimbare, iar acest lucru a fost constatat atat de specialistii in nutritie, cat si de reprezentantii marilor magazine, care observa care sunt preferintele clientilor in materie de cumparaturi. Astfel, se constata ca o mare parte dintre ieseni a inceput sa se orienteze pe cantitate si nu ... citeste toata stirea