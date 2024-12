Oferta de munca a ajuns, la Iasi, aproape de valorile din pandemie!

* consecinta e drastica, numarul posturilor vacante s-a redus brutal, odata ce si domeniul constructiilor a inchinat steagul * singurii neafectati sunt posesorii de diploma universitara, aproape o cincime din locurile de munca disponible in acest moment presupunand studii superioare * nimic relavant pe piata europeana a munciiTablou sumbru al pietei muncii din judet, in aceasta saptamana. Fata de saptamana trecuta, numarul posturilor vacante s-a redus brutal, de la 831 la 716. Asta, in ... citește toată știrea