Oferta inca generoasa pe piata ieseana a muncii

* mai sunt vacante 954 posturi * pentru prima data, dupa multa vreme, se ingusteaza plaja de oferte pentru necalificati * singurul domeniu neafectat, constructiile * o oportunitate in plus pentru cei cu studii superioare - tehnician devizier * situatie complicata la nivel continental, unde exista o singura noutate: tapiter in FinlandaDupa luni intregi de trend ascendent, cand s-a depasit binisor numarul de 1.000 locuri de munca disponibile, centralizatorul de miercuri, 2 octombrie, al AJOFM ... citește toată știrea