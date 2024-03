Oferte WoowW, de neratat, in weekend la Auchan, la peste proaspat si conserve (P)

Festivalul Ofertelor WoowW continua pana pe 2 aprilie in toate magazinele Auchan din tara si online, pe auchan.ro. Aici gasesti reduceri la sute si sute de produse, alimentare si nealimentare, iar daca ai card de fidelitate MyCLUB Auchan, beneficiezi de extra bonusuri. In plus, pentru comenzile de peste 100 de lei plasate in magazinul online auchan.ro, livrarea este gratuita.Doar intre 22 - 24 martie, la Festivalul Ofertelor gasesti pastrav eviscerat proaspat la numai 24,90 lei/kg, indiferent ... citește toată știrea