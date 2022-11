Oficial: Ministerul Muncii propune cresterea salariului minim brut la 3.000 de lei

Ministerul Muncii a supus dezbaterii publice proiectul HG pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. De la 1 ianuarie se propune un salariu de 3.000 de lei, reprezentand o crestere de 17,6 % , fata de luna decembrie 2022. Impactul bugetar estimat pentru anul viitor este de 156,8 mii lei.Ministerul Muncii a pus in dezbatere publicam proiectul HG pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata."In prezent, salariul de baza minim brut ... citeste toata stirea