Oficial! Turcia va fi cunoscuta drept Turkiye in cadrul Natiunilor Unite de acum inainte

Turcia va fi cunoscuta drept Turkiye in cadrul Natiunilor Unite de acum inainte, dupa ce organizatia internationala a agreat cererea oficiala din partea Ankarei, relateaza BBC.Mai multe organisme internationale vor fi rugate sa schimbe numele in cadrul unei campanii de rebranding lansata de presedintele turc la sfarsitul anului trecut. "Turkiye este cea mai buna reprezentare si expresie a culturii, civilizatiei si valorilor poporului turc", a declarat Recep Tayyip Erdogan in decembrie. ... citeste toata stirea