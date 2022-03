Oftalmologul alpinist din Iasi vrea sa cucereasca Annapurna, cel mai periculos varf din lume

Laura Mares, medic oftalmolog in Iasi si recent aleasa drept alpinista anului 2021 in Romania, va urca pe cel mai periculos varf din lume: Annapurna I (8.091 metri), din masivul Hymalaya, Nepal. Laura este insotita in aceasta noua expeditie de Justin Ionescu, si el ales, de Federatia Romana de Alpinism si Escalada, alpinistul anului 2021. De altfel, la inceputul lunii februarie, Laura Mares a primit provocarea de la Justin."Se implineste un deceniu de la prima mea vizita in Himalaya. In acest ... citeste toata stirea