Olena si Eugen, ea din Harkov, el din Kiev: povestea a doi tineri ucraineni stabiliti la Iasi

Undeva, in Iasi, intr-o casa din Galata, doi tineri ucraineni, Olena si Eugen, monitorizeaza noapte de noapte, adesea ora de ora, situatia de pe frontul din Ucraina. Eugen e din Kiev, Olena din Harkiv. Teodor, fiul lor, si-a petrecut cea mai mare parte din viata sa de doi ani si opt luni in Iasi, oras in care Eugen si-a implinit in 2019 visul de a se angaja la Amazon. Dar gandurile lui Eugen si ale Olenei se indreapta minut cu minut inspre Kiev si Harkiv. Acolo unde le sunt parintii. Si fiecare ... citeste toata stirea