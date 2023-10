Opera Nationala Romana din Iasi pune in vanzare astazi, la ora 10:00, pe site-ul operaiasi.ro si la Agentia Operei, care este situata in foaierul institutiei, biletele de intrare la spectacolele lunii noiembrie.Iata programul evenimentelor care vor avea loc luna viitoare in Sala Mare a teatrului liric iesean, cu incepere de la ora 18,30:- "Tosca", de Giacomo Puccini, pe 3 si 4 noiembrie - reprezentatii care marcheaza aniversarea a 67 de ... citeste toata stirea