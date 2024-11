Opera Iasi, spectacol extraordinar la a 68-a aniversare

Opera Nationala Romana din Iasi isi celebreaza cea de-a 68-a aniversare printr-un eveniment de o deosebita eleganta, un omagiu adus primei sale reprezentatii, Tosca de Giacomo Puccini, care a deschis portile institutiei in 1956. Traditia rememorarii acestui moment esential este dusa mai departe an de an, pe 3 noiembrie, cand opera pucciniana isi recapata locul de onoare pe scena Salii Mari. Legatura dintre aceasta zi speciala si premiera mondiala din 1900, desfasurata la Teatrul Constanzi din ... citește toată știrea