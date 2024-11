Opera Nationala din Iasi readuce in scena "Madama Butterfly", o intalnire vibranta cu capodopera lui Puccini

* anticipand un interes deosebit din partea publicului iesean, conducerea teatrului a programat trei reprezentatii * spectacolele vor avea loc pe 27, 29 si 30 noiembrieLuna noiembrie aduce la Opera Nationala Romana din Iasi un eveniment cu totul special: premiera operei "Madama Butterfly" de Giacomo Puccini, o lucrare profunda si emotionanta care isi deschide aripile spre public pentru prima data in aproape 50 de ani. In contextul in care teatrul liric iesean propune publicului a treia ... citește toată știrea