Opera trage cortina peste "Spectacolul Alagna". Managerul Fermesanu nu raspunde nici presei, nici angajatilor

Conducerea Operei Nationale Romane din Iasi continua sa pastreze tacerea in cazul prezentei celebrului tenor Roberto Alagna (FOTO JOS)la Iasi, invitat sa joace in cunoscuta piesa Carmen, pe 21 septembrie."Ziarul de Iasi" l-a intrebat pe managerul institutiei de cultura din Iasi, Andrei Fermesanu, inca de atunci, care au fost pasii urmati pentru a-l aduce pe celebrul tenor la Iasi. Prin ce agentie sau prin ce intermediar a luat legatura cu artistul, de ce a fost schimbata distributia in ziua ... citeste toata stirea