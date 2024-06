Operatia in Polonia - sansa unui copil de a se ridica din scaunul cu rotile

Andrei a fost condamnat inca de la nastere la o viata in scaunul cu rotile. S-a nascut prematur la 28 de saptamani si a suferit mai multe complicatii. In urma unui atac cardio-respirator a intrat in coma timp de 12 ore. Socul imens i-a pus viata in pericol la doar cateva zile de la nastere.A castigat batalia pentru supravietuire, dar se lupta in continuare cu efectele devastatoare provocate, fiind diagnosticat cu paralizie cerebrala si tetrapareza spastica. ,,Din primul an de viata stam prin ... citește toată știrea