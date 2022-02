Operatie de prelevare de organe, a doua din acest an pentru echipa din Iasi

Mai multe persoane au primit sansa la o viata normala dupa o prelevare de organe care a avut loc ieri-dimineata.Prelevarea a fost realizata la Spitalul Judetean de Urgenta din Bacau, de la un pacient in varsta de 54 de ani care era in moarte cerebrala. Familia acestuia a fost de acord sa fie donate organele, salvand astfel vietile altor oameni."Multumim tuturor echipelor medicale implicate in aceasta activitate atat de complexa si sensibila, prinsa intre suferinta si speranta. Multumim ... citeste toata stirea