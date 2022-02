Operatie extrem de rara la Spitalul de Neurochirurgie. Un barbat a invatat sa mearga din nou

Un tanar de 37 de ani a inceput sa mearga din nou dupa ce a fost operat de o tumora de aproape 7 cm. Barbatul este din Galati si a ajuns in stare grava la spital, pentru ca nu isi mai putea misca partea stanga a corpului.Silviu Stoica este din Galati, are 37 de ani si are patru copii care il asteapta acasa. Inainte de a veni la Iasi cu totii au sperat la o minune. "Ce am vazut aici am ramas mirat. Merg acum, am stabilitate. Sunt ca un copil care merg. Nici mie nu-mi venea sa cred. Este un om ... citeste toata stirea