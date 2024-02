Opere de arta contemporana expuse in gradina Palas si la Palas Campus, cu ocazia "Lunii Sculptorilor Romani"

Pana pe 19 martie 2024, la Iasi are loc "Luna Sculptorilor Romani", iar o parte dintre operele de arta pot fi admirate in parcul ansamblului urbanistic Palas si in Palas Campus, potrivit unui comunicat de presa Palas. Evenimentul este dedicat Zilei Brancusi, sarbatorita in fiecare an pe 19 februarie, data aniversarii lui Constantin Brancusi.Timp de o luna, Iasul s-a transformat intr-un circuit cultural ce reuneste maestri ai artei, alaturi de creatori tineri, reprezentanti ai scolii romanesti ... citește toată știrea