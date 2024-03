Opere de arta in timp real, realizate de sculptorii ieseni, pe strada Lapusneanu

In perioada 1 - 9 martie, sculptorii ieseni Vladlen Babcinetchi, Emanuel Chiriac si Ana Maria Negara vor celebra venirea primaverii prin realizarea unor opere de arta in timp real, in mijlocul trecatorilor de pe pietonalul Alexandru Lapusneanu. Publicul va putea astfel interactiona cu autorii, pentru a afla secretele ce stau in spatele realizarii unei sculpturi din piatra, metal sau lemn, urmarind in acelasi timp procesul de creatie. Piesele rezultate vor ramane in patrimoniul Ateneului ... citește toată știrea