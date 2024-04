Operele de arta ale marilor pictori romani, pe bancile din Gradina Copou!

Primaria Municipiului Iasi (PMI) continua proiectul initiat anul trecut, de amplasare in parcurile din oras a unor banci modelate sub forma de carte, personalizate cu versuri din opera poetilor romani.Astfel, dupa amplasarea unui astfel de mobilier urban inedit in Parcul Copou, langa Teiul lui Eminescu si respectiv bazinul cu nuferi si in zona "Plopii fara sot" din Bucium, in aceasta saptamana, echipele de la Servicii Publice SA au inceput amplasarea bancilor personalizate in Gradina Copou, ... citește toată știrea