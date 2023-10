Avocatul iesean Marius Branici (FOTO JOS)este de parere ca in mod cert vorbim in acel accident de trei culpe evidente, dar numai o expertiza poate stabili gradul de vinovatie al fiecaruia: masina in miscare care a lovit copilul, copilul, masina stationata in fata trecerii.*Analizand circumstantele concrete in care s-a produs accidentul de circulatie din cartierul Cantemir, in urma caruia un minor in varsta de 7 ani a fost lovit pe trecerea de pietoni de catre un autoturism aflat in miscare, ... citeste toata stirea