Iasul n-are niciun motiv sa se simta mai prejos decat Clujul. Mai mult, cred ca n-are nici macar un motiv serios pentru care ar trebui sa se compare cu el. Iasul trebuie sa-si pastreze mandria si orgoliul de a se compara doar cu sine insusi, semne clare ale unei mentalitati de Capitala.L-am intrebat zilele trecute pe un prieten din Cluj care venise pentru prima data in viata lui la Iasi, cum i se pare orasul. Are maretie, a fost raspunsul lui spontan. Spre deosebire de Cluj, Iasul are alura ... citeste toata stirea