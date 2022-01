Opt copii cu COVID, spitalizati la Iasi

Medicii de la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" din Iasi depun toate eforturile pentru a salva viata unui copil de trei ani infectat cu COVID-19 si care are o malformatie cardiaca grava. Acesta este unul dintre cei opt copii confirmati pozitiv la COVID si care primesc ingrijire si tratament in zona special amenajata a Spitalului de Pediatrie.La Spitalul de Copii din Iasi sunt internati opt pacienti pozitiv COVID, trei dintre ei fiind la terapie intensiva. In cea mai grava ... citeste toata stirea