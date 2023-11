Al treilea "pachet" de blocuri pentru care administratia comunei Tomesti a obtinut finantare in vederea renovarii lor energetice a intrat in licitatia pentru proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari. Primul grup de blocuri a vizat anul trecut doua cladiri de locuinte, ambele construite in anii '80, nr. 45 si nr. 47, in total cinci scari si tot atatea niveluri cu apartamente cu doua si trei camere. Santierul e aproape de finalizare.Luna trecuta, au intrat in licitatie cele patru ... citeste toata stirea