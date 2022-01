Opt statii de incarcare pentru vehicule electrice vor fi amplasate in Iasi

Primaria Municipiului Iasi a incheiat cu Administratia Fondului pentru Mediu un contract de finantare nerambursabil in valoare de 1.493.535,49 lei, reprezentand 90% din valoarea unui proiect estimat la 1.659.483,88 lei pentru achizitia si montajul a opt statii de incarcare pentru vehicule electrice."Avand in vedere interesul manifestat de administratia locala pentru reducerea poluarii in Municipiul Iasi, am decis sa luam noi masuri menite sa incurajeze achizitionarea si utilizarea ... citeste toata stirea