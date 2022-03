Opt vietnamezi fara acte, refugiati in Gara Ungheni

Aici are loc primul triaj al refugiatilor, cei fara acte trebuind sa astepte identificarea.Gara Ungheni este prima statie din Romania care ii intampina pe pasagerii trenurilor cu refugiati. Dincolo de Prut, ultima gara prin care au trecut se numeste tot Ungheni. In cea de pe teritoriul actual al Romaniei se fac primele verificari: acte de identitate, documente de calatorie etc. Aici sunt coborati doar cei care nu au documente, dupa cum am aflat de la primarul comunei.Iulian Marcu ne-a spus ... citeste toata stirea