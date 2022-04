Orasul de la marginea Iasului: peste 5.000 de apartamente, pana la finalul anului 2023

Zona aleea Sadoveanu - Viticultori a cunoscut o dezvoltare imobiliara semnificativa incepand cu anul 2015. In mai putin de trei ani au inceput sa fie date in folosinta primele blocuri. Pana la finalul anului viitor, estimarile actuale arata ca in blocurile din zona vor fi date in folosinta, in total, cel putin 5.000 de apartamente.Anterior, zona era considerata una de case, dar, in prezent, se prefigureaza o dezvoltare masiva a locuintelor colective. Toata zona de dezvoltare depaseste 100 de ... citeste toata stirea