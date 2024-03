Orasul important din Romania care vrea sa dezvolte turismul balneo-medical. Investitie de 35 milioane de lei

Un mare oras din Romania vrea sa dezvolte, in urmatorii ani, turismul balneo-medical. Astfel, autoritatile locale sunt in cautare de fonduri pentru a investi intr-un proiect de zeci de milioane de lei.Recent, Primaria Municipiului Iasi a anuntat ca lucreaza la un proiect pentru construirea unui centru SPA si pentru modernizarea Plajei Nicolina.Proiect de 35 de milioane de lei in capitala MoldoveiAutoritatile iesene au anuntat ca incearca sa implementeze un proiect prin care sa dezvolte ... citește toată știrea