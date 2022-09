Ordin de interdictie dur pentru fostul sot, proprietar de arme de foc: nu poate sta nici la demisol, desi vila familiei din Copou are trei niveluri

Statea prea putin pe-acasa pentru a avea cand sa-si bata fosta nevasta. Aceasta a fost in rezumat apararea unui iesean in fata judecatorilor, chemati sa decida asupra emiterii unui ordin de protectie.Solicitarea a fost avansata de A.B. in urma cu doua saptamani. Femeia a cerut evacuarea temporara a fostului sot, G.R., din locuinta comuna aflata in Copou, interzicerea oricarui contact ori comunicare, interzicerea deplasarii barbatului la Liceul de Informatica, dar si obligarea lui la predarea ... citeste toata stirea