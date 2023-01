Ordin de protectie cerut din cauza unei bai folosita in comun de doua femei

Un conflict familial s-a sfarsit in fata judecatorilor. Acestia au respins solicitarea unei iesence de emitere a unui ordin de protectie impotriva concubinei tatalui sau, apreciind ca pericolul este prea redus pentru a justifica aceasta masura.In plangerea adresata Judecatoriei, A.J. a reclamat faptul ca, in cursul unei discutii pe care o avea cu tatal sau, concubina acestuia s-a repezit spre ea si din senin a lovit-o cu pumnul in fata. Conflictul nu a degenerat, intrucat barbatul si-a ... citeste toata stirea