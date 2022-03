Ordin de protectie: o femeie ascunde cutitele din casa de frica sotului

O ieseanca din Parcovaci a ajuns sa ascunda cutitele din casa pentru ca sotul violent sa nu puna in pericol vietile ei si a celor doi copii. In cele din urma, ea s-a adresat instantei, cerand emiterea unui ordin de protectie impotriva acestuia.Femeia a aratat, in fata magistratilor Judecatoriei Harlau ca, pe fondul consumului de alcool, sotul devine agresiv cu ea si cu copiii, o imbranceste si o ameninta cu moartea. In fiecare seara, inainte de intoarcerea barbatului acasa, femeia ascunde ... citeste toata stirea