Adusa la capatul rabdarii de comportamentul fiului sau, o ieseanca a cerut judecatorilor sa-l interneze cu forta intr-un spital de psihiatrie. Solicitarea i-a fost respinsa, dar judecatorii i-au interzis fiului sa se mai apropie de parintii sai timp de un an.Dorina C. locuieste cu sotul sau in Farcaseni, comuna Strunga. In acelasi sat locuieste si fiul sau, Emil. Diagnosticat acum mai bine de 14 ani cu schizofrenie paranoida, a transformat viata parintilor sai intr-un infern. Boala poate fi ... citeste toata stirea