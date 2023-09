Armin van Buuren urca astazi pe scena Digital Throne - Campionatul Mondial de Esports - Programul pe ore al festivaluluiArmin van Buuren mixeaza la Iasi in cadrul festivitatii de inchidere a finalelor Campionatului Mondial de Esports, alaturi de Tujamo, Tom Odell, B.U.G. Mafia, Lost Frequencies, Delia si multi alti artistiLegenda muzicii electronice, Armin van Buuren, va urca pe scena astazi, pentru prima data in Iasi, in cadrul festivalului Digital Throne. Timp de 3 zile, pasionatii de ... citeste toata stirea