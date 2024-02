Ostaficiuc si Ciuhodaru vor candida la alegeri din partea AUR. Seful PSD Iasi: "Partidul nu sta intr-un om sau altul"

Doi lideri importanti ai PSD Iasi au parasit partidul. Informatia publicata ieri de ZDI a fost confirmata: deputatul Marius Ostaficiuc si europarlamentarul Tudor Ciuhodaru (ambii ex-PSD) se pregatesc sa candideze la alegeri din partea AUR.Cei doi au stat langa seful AUR George Simion la prezentarea de catre acesta a noilor "achizitii" ale partidului la nivel national. Primul si-a dat demisia ieri din PSD, in timp ce al doilea si-a pierdut aceasta calitate in momentul inscrierii in AUR. ... citește toată știrea