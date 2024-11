Ovidenia. Ziua Luminii

* cunoscuta ca si Ziua Luminii, acum se aprind lumanari pentru cei morti si se impart placinte cu dovleac, varzari si peste * potrivit traditiei populare, la Ovidenii incepe iarnaIn fiecare an, pe 21 noiembrie, crestinii praznuiesc Intrarea in Biserica a Maicii Domnului, sarbatoare cunoscuta in popor drept Vovidenia sau Ovideniile. Traditia spune ca la Ovidenii, cunoscute drept Ziua luminii, incepe cu adevarat iarna. Ritualurile magice ce se desfasoara acum au rolul de a aduce increderea in ... citește toată știrea