Ozzy Osbourne va fi supus unei operatii "decisive pentru restul vietii"

Muzicianul Ozzy Osbourne va fi supus luni unei interventii chirurgicale "decisive pentru restul vietii", a anuntat sotia sa Sharon Osbourne.Intervievata in emisiunea britanica The Talk, ea a declarat ca va parasi Londra pentru a merge la Los Angeles ca sa fie alaturi de sotul ei. "El va fi operat luni si trebuie sa fiu alaturi de el", a afirmat ea.Daca Sharon Osbourne nu a oferit mai multe detalii despre operatia in cauza, liderul si solistul formatiei Black Sabbath, in varsta de 73 de ani, ... citeste toata stirea