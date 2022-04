Pachetul de masuri socio - economice elaborat si sustinut de PSD (P)

In ultimele luni, Partidul Social Democrat a lucrat la un set de masuri menit sa-i ajute pe romani. Am ajuns la un acord in coalitia de guvernare, asa ca, acum, pachetul pentru sprijinirea celor cu venituri reduse dar si a companiilor poate fi aplicat.PSD a fost partidul care a propus multe din aceste masuri. Vorbim, in primul rand, de acordarea unor vouchere in valoare de 50 de euro pentru persoanele vulnerabile pana la sfarsitul anului 2022, pentru ca acestea sa-si poata cumpara alimente de ... citeste toata stirea