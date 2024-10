Pacient cu insuficienta multipla de organe, la Parhon

Un barbat din judetul Bacau a fost purtat de la un medic la altul pentru ca avea dureri cumplite in zona lombara si a abdomenului care in ciuda tratamentului administrat nu s-au atenuat. In cele din urma a ajuns la Urgente, la Spitalul Judetean Bacau, iar de aici a fost transferat imediat la Spitalul "Dr.C.I.Parhon" din Iasi. A fost diagnosticat cu o infectie virala parazitara provocata de contactul cu excremente de soareci sau de sobolani care s-a extins la mai multe organe, cei mai afectati ... citește toată știrea