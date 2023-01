Pacient de 58 de ani cu gripa, Covid si virus respirator sincitial, internat la Spitalul "Sf. Parascheva" din Iasi

La Spitalul de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi este tratat primul pacient cu tripla infectie virala: SARS-CoV-2, virus gripal si virus respirator sincitial. Pacientul in varsta de 58 de ani are mai multe probleme de sanatate importante: hipertensiune arteriala, cardiopatie hipertensiva, diabet zaharat de tip II, obezitate morbida si pancitopenie severa (afectiune in care in organism sunt prea putine globule rosii, albe si trombocite), toate acestea contribuind la scaderea imunitatii ... citeste toata stirea