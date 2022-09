Pacienta din Cluj cu tumora pe creier salvata de medicii Spitalului de Neurochirurgie din Iasi

O tumora de aproximativ 4 cm i-a pus viata in pericol unei paciente din Cluj-Napoca. Situata intr-o zona dificila a creierului, interventia chirurgicala clasica ar fi fost una complicata si ar fi dus la sechele postoperatorii, iar recuperarea ar fi durat luni de zile. Dupa cinci sedinte de tratament realizate in Laboratorul de Radiochirurgie Stereotectica de tip Leksell Gamma Knife din Iasi pacienta a fost vindecata si a putut merge acasa in siguranta."In urma cu doua luni am descoperit ca am ... citeste toata stirea