Pacientii cu boli rare, diagnosticati gresit in proportie de 90%. Cum poate fi oprit acest fenomen ingrijorator?

90% dintre bolile rare din Romania nu sunt diagnosticate sau sunt diagnosticate gresit, estimarile fiind ca in fiecare an sunt depistati aproape 25.000 de oameni cu cancere rare. Nu exista registre nationale de pacienti, astfel ca se aproximeaza ca exista peste 1 milion de pacienti cu boli rare.Reprezentantii Aliantei Nationale pentru Boli Rare Romania (ANBC) si Asociatiei Romane de Cancere Rare si ai Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC) din Romania au discutat in ... citeste toata stirea