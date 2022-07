Pacientii cu HIV/SIDA din Iasi cer fonduri pentru tratament si prevad o criza in finantare

Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor afectate de HIV/SIDA (UNOPA) a organizat zilele trecute in mediul online dezbaterea "Strategia Nationala HIV/SIDA - evaluarea situatiei si directii de actiune".Pacientii au adus in atentia autoritatilor in primul rand problemele Programului de Tratament HIV/SIDA, unde este necesara suplimentarea bugetului pentru a se asigura continuitatea tratamentului pana la sfarsitul anului. S-au semnalat totodata probleme in achizitia medicamentelor de catre ... citeste toata stirea