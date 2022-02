Pacientii dializati din Ucraina sunt intr-un mare pericol. Semnalul de alarma este tras de medicul Ionut Nistor, de la Spitalul Parhon. Daca nu isi fac dializa la timp, cei 7000 de pacienti dializati din Ucraina pot sa moara in cateva zile."Nu ma pricep la analize istorice, nu sunt expert in tehnici militare dar vreau sa va prezint o perspectiva medicala a acestui conflict. In Ucraina efectueaza dializa in prezent aproximativ 7000 de pacienti, cu varsta medie de 40 de ani. Toti sunt dializati ... citeste toata stirea