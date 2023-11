Pacientii transferati de la Murgeni la Iasi, in noaptea in care la unitatea medicala din Vaslui si-au pierdut viata trei persoane, cu suspiciune de toxiinfectie alimentara, au fost externati. Acestia se afla in stare de sanatate buna si isi continua tratamentul psihiatric cronic."In cursul zilei de astazi, 27 noiembrie, pacientii internati in cadrul Spitalului de Psihiatrie Murgeni si adresati Spitalului Clinic de Boli Infectioase Iasiau fost externati. Acestia prezentau ... citeste toata stirea