PADUREA IN PRIMAVARA ANULUI 2024

PADUREA IN PRIMAVARA ANULUI 2024Regenerarea padurilor, conservarea si protectia acestora, in scopul dezvoltarii lor durabile, constituie principalele activitati ale silvicultorilor ieseni.Si in aceasta primavara s-au realizatregenerari naturalepe suprafata de279 hectareimpaduriri integralepe o suprafata de61hectarede teren aflat in administrarea Directiei Silvice Iasi din cadrul Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva,refacereaplantatiilorcalamitate pe3 ... citește toată știrea